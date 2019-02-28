كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا حزب الله "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة ترحب بنية المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله منظمةً إرهابيةً بجناحيها السياسي والعسكري.

واعتبر المتحدث وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الخميس، أن المملكة ترى في القرار الصادر عن بريطانيا، خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.