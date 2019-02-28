كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط ورئيس ألبانيا يناقشان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على تدعيم التواصل والتعاون ما بين الجامعة العربية وجمهورية ألبانيا فيما يتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية والدولية والتعامل مع الأولويات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار إلى "أهمية العمل على استشراف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وألبانيا".
وأضاف المتحدث أنه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى موضوعات أخرى هامة من بينها تطورات الأوضاع في منطقة البلقان وكيفية العمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب.