كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد قسد: إعلان النصر الكامل على داعش بعد أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات اليوم الخميس، إن قواته ستُعلن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش بعد أسبوع.

وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قسد، المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية.

وقال: "بعد أسبوع نُعلن الانتصار الكامل على داعش". ولم يتضح متى صُور المقطع.