الذكرى 12 لميلاد لالة خديجة..أميرة أنيقة وهادئة وعاشقة للغيتار – فيديو

تحتفل الأميرة للا خديجة، ابنة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 28 فبراير، بذكرى ميلادها الـ12. وعاشت الأميرة الصغيرة، في السنة الماضية، أحداثا مميزة، حيث شاركت في أول نشاط رسمي، وأثارت انتباه المغاربة إليها بأناقتها، والبراءة، التي تظهر على وجهها، كما كشفت تقارير صحفية عن عشقها لآلة الغيتار. تفاصيل عن حياة نجلة الجالس على العرش.. فيديو: حمزة مصباح

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