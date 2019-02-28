ملكة الجمال “باربي المغرب”: دبي مملة جدا والعيش فيها يسبب الكآبة- فيديو

عبرت ملكة الجمال المغربي، نهيلة أمقيلي، عن شعورها بالممل، والضجر في إمارة دبي، التي تستقر فيها، بسبب نمط العيش، وقلة الأماكن، التي يمكن الذهاب إليها.

وقارنت “باربي المغرب”، في مقاطع فيديو شاركتها على حسابها في تطبيق التواصل “شناب شات”، بين نمط عيش أهل دبي مع أهل المغرب، إذ قالت إنهم في دبي لا يستيقظون باكرا، ويبدؤون في تناول واجباتهم حتى حلول الليل، ولا يملكون أماكن كثيرة يمكن زيارتها، عكس المغرب، حيث يمكن أن تغير الجو حتى ولو كنت فقط في مهمة لتبضع شيء ما لدى البقال.

وقالت ملكة الجمال المغربية إن إمارة دبي لا تصلح للاستقرار، وإنما إمضاء فترات محددة فيها، والسفر خارجها.

وكانت “باربي” قد شغلت الرأي العام عند تسببها في حادثة سير أدت إلى مقتل شخصين، وسجنت احتياطيا في مراكش، قبل أن يتم التنازل عن متابعتها بعدما قدمت دية لعائلاتي الضحيتين.