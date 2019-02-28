نجاة 34 راكبًا من الموت بعد انقلاب حافلة للنقل ضواحي الدارالبيضاء

أصيب أزيد من 34 راكبًا، كانوا على متن حافلة للنقل العمومي في الطريق الرابطة بين “مديونة”، ومنطقة “السبيت” ضواحي مدينة الدارالبيضاء، ظهر اليوم الخميس، بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما فقد سائق حافلة شركة “لوكس ترانسبور” السيطرة على المقود بسبب انفجار إحدى العجلات الأمامية.

ونقلت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ أن أربع حالات في وضعية خطرة سجلت ضمن الجرحى، بينهم نساء، وشيوخ، حيث نقلوا مباشرة صوب المستشفى الجامعي ابن رشد في البيضاء لتلقي الاسعافات الأولية.

وكشف شهود عيان من المنطقة أن الحافلة كانت تسير بحوالي 70 كيلومترا في السرعة، قبل أن تخرج عن الطريق الرئيسية، وتصطدم بالأشجار المحيطة بها.