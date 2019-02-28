شدى حسون: ممكن أن أكون عروسا في عام 2019

قالت الفنانة المغربية العراقية، شدى حسون، أنها ممكن أن تكون عروسا في عام 2019، وهي تعتبر الزواج قسمة ونصيب.

وكشفت حسون في حديثها لموقع “العربية.نت”، أخيرا، أنها تتمنى الاستقرار في حياتها الشخصية، وتكوين عائلة، دون كشف هل يوجد شخص ما في حياتها.

حسون كذلك أبدت رغبتها في خوض تجربة تقديم برنامج تلفزي، لكن بشرط أن تكون الفكرة جيدة، وتتلاءم مع شخصيتها، ومسيرتها الفنية.

وأصدرت حسون، أخيرا، أغنية مغربية بعنوان “واعر”، وهي تحضر كذلك لأغنية خليجية.

وتملك شدى حسون الجنسية المغربية، وكذلك العراقية لأصول والدها، لكنها ولدت وترعرت في المغرب.