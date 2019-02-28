قالت الفنانة المغربية العراقية، شدى حسون، أنها ممكن أن تكون عروسا في عام 2019، وهي تعتبر الزواج قسمة ونصيب.
وكشفت حسون في حديثها لموقع “العربية.نت”، أخيرا، أنها تتمنى الاستقرار في حياتها الشخصية، وتكوين عائلة، دون كشف هل يوجد شخص ما في حياتها.
حسون كذلك أبدت رغبتها في خوض تجربة تقديم برنامج تلفزي، لكن بشرط أن تكون الفكرة جيدة، وتتلاءم مع شخصيتها، ومسيرتها الفنية.
وأصدرت حسون، أخيرا، أغنية مغربية بعنوان “واعر”، وهي تحضر كذلك لأغنية خليجية.
وتملك شدى حسون الجنسية المغربية، وكذلك العراقية لأصول والدها، لكنها ولدت وترعرت في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر شدى حسون: ممكن أن أكون عروسا في عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.