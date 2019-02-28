عاجل – بعد شغب الكلاسيكو.. هذه عقوبات الرجاء والجيش الملكي

عقوبات صارمة تلك التي كشفت عنها اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الكرة، قبل قليل، في حق فريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي، بعد مباراة الكلاسيكو التي تجاوزات عديدة، من بينها أحداث شغب وعنف بعد صافرة النهائية.

وقررت اللجنة معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتيه الأربعة المقبلة بدون جمهور، مع تغريمه مبلغ 105 ألف درهماً، وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتم تغريم الرجاء، الطرف الضيف في لقاء الكلاسيكو المحلي، مبلغ ألفين درهماً، لحصول اللاعبين على أربعة إنذارات.

هذا تمت معاقبة نادي الجيش الملكي أيضاً، بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.

في حين تم توقيف مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين.