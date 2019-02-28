- 1/2
- 2/2
تعرض حساب الفنان عبد الحفيظ الدوزي في “نستغرام” للقرصنة، إذ فوجئ، صباح اليوم الخميس، بأن جميع منشوراته حذفت.
وكشف مصدر مقرب من الدوزي أنه استرجع حسابه، ويحاول فريقه التقني التواصل مع إدارة “أنستغرام” لإعادة جميع المنشورات، والصور.
ولم يفقد حساب الدوزي الرسمي عدد متابعيه على” أنستغرام”، الذي يبلغ 2.9 مليون متابع، كما أنه لم يتم إلى حدود الساعة تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق.
يذكر أن الفنان عبد الحفيظ الدوزي يحضر لأغنية جديدة، سجلها في الديار البلجيكية، ليفتتح بها قائمة إصداراته في عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي ضحية للقرصنة على “أنستغرام” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.