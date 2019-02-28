الدوزي ضحية للقرصنة على “أنستغرام” – صورة

تعرض حساب الفنان عبد الحفيظ الدوزي في “نستغرام” للقرصنة، إذ فوجئ، صباح اليوم الخميس، بأن جميع منشوراته حذفت.

وكشف مصدر مقرب من الدوزي أنه استرجع حسابه، ويحاول فريقه التقني التواصل مع إدارة “أنستغرام” لإعادة جميع المنشورات، والصور.

ولم يفقد حساب الدوزي الرسمي عدد متابعيه على” أنستغرام”، الذي يبلغ 2.9 مليون متابع، كما أنه لم يتم إلى حدود الساعة تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق.

يذكر أن الفنان عبد الحفيظ الدوزي يحضر لأغنية جديدة، سجلها في الديار البلجيكية، ليفتتح بها قائمة إصداراته في عام 2019.