بعدما تراكمت ديون المقاولات على الدولة، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على مدى أزيد من عقد ونصف، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه تقرر خلال هذا العام، تسديد جميع متأخرات المقاولات.
وأوضح العثماني في افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة استطاعتتسديد 60 في المائة من الديون، التي تراكمت على مدى 15 سنة.
وأضاف، “نعول بأن يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وشدد رئيس الحكومة، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين، واعتبره “إصلاح عميق يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار”.
وأوضح رئيس الحكومة على أن “تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة، يدخل في إطار منظومة تحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي إنشاء الثروة”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: سددنا 60 % من متأخرات المقاولات من TVA المتراكمة منذ 15 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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