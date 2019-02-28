كلاسيكو الأرض..تغيير حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بـ “الليغا”

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس،عن تغيير حكم مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، برسم الأسبوع 26 من منافسات “الليغا”، وهو اللقاء الذي سيقام يوم السبت بملعب السانتياغو بيرنابيو.

وحسب المصدر ذاته، فإن تغيير الحكم هيرناندييز هيرناندييز الشهير ليس له أي علاقة باحتجاج للفريقين، بل الأمر يتعلق بتعرضه للإصابة، ليتم تعويضه بالحكم أونديانو مايينكو.

وتواجه ريال مدريد وبرشلونة، مساء أمس الأربعاء، برسم إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي ألت نتيجته لصالح “الكتالوني” بحصة ثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعود التشويق بمباراة ثانية يوم السبت، لحساب منافسات الدوري المحلي الممتاز.