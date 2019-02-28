مندلبليت يتهم نتنياهو بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتقديمه للمحاكمة، بعد إخضاعه لجلسة استجواب، بتهم "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، في ملفات شبهات الفساد المنسوبة له (1000 و2000 و4000).

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها توجيه التهم بتلقي الرشوة لرئيس حكومة إسرائيلي (لا يزال يشغل منصبه رئيسًا للحكومة)، وذلك في سياق التحقيقات بـ"الملف 4000"، الذي تضمن كذلك تهم "الاحتيال وخيانة الأمانة".

وفي "الملف 1000" (الحصول على منافع شخصية من رجال أعمال)، قرر مندلبليت اتهام نتنياهو بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة"، فيما شملت لائحة الاتهام ضده تهمة "خيانة الأمانة" وفي إطار التحقيقات بـ"الملف 2000" (محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس).

وسلم المستشار القضائي للحكومة ملف الشبهات للمحامين الموكلين بالدفاع عن جميع المتهمين المتورطين في هذه الملفات، فيما قرر مندلبليت تأجيل نشر مواد التحقيق في ملفات الفساد "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، إلى ما بعد الانتخابات، وقبل تشكيل الحكومة، وتحديدًا في العاشر من نيسان/ أبريل المقبل، منعًا لاستخدامها كمواد دعائية في الحملة الانتخابية.

وأعلن مكتب نتنياهو، الذي اختصر برنامج زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، وعادًا مبكرًا، للتعامل مع إعلان مندلبليت عن قراره حول ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، أن الأخير سيرد على القرار بتقديم لائحة اتهام ضده، في مؤتمر صحافي، يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم.