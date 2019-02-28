وزير الطاقة الأمريكي يحذر من أن مشروع قانون بشأن أوبك قد يؤدي لزيادات في أسعار الخام في الأجل الطويل...

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وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال مؤتمر صحفي في بودابست يوم 13 نوفمبر 2019 قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الخميس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تشريع سيسمح لإدارة ترامب بمقاضاة أوبك وغيرها من منتجي النفط بسبب تخفيضات في إنتاج الخام لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة تدفع الأسعار للصعود في الأجل الطويل. وأبلغ بيري مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الطاقة ”نحتاج فعلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير عواقبه المقصودة“. وقال بيري إن مشروع القانون قد يكون له تأثير طويل الأجل يدفع أسعار الطاقة للارتفاع، عبر تقليص إدارة الإمدادات في الأسواق العالمية.

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