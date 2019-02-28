اليمن.. قبائل حجور تتقدم نحو مواقع جديدة في محافظة حجة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أحرزت قبائل حجور المساندة لقوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، تقدما جديدا في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، شمال غرب اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت”، إن قبائل حجور، شنت هجوما واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، استمر ثلاث ساعات، وأسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى، وتحرير جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية لمديرية كشر، وأسر القيادي الميداني الحوثي المكنى بأبوعلي المرتضى مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.

يذكر أن “المرتضى”، هو مسؤول الترقيم والتجنيد فيما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميلشيا الحوثي، حسب الموقع.

في غضون ذلك، “أسقط رجال القبائل طائرة مسيرة تابعة للمليشيا، وهي الثانية خلال أقل من 48 ساعة”.

وكانت قبائل حجور، تمكنت ظهر أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لكشر.

وذكر الموقع، أنه بالتزامن نفذ التحالف العربي اليوم، عملية إنزال جوية جديدة هي الرابعة، دعمًا لقبائل حجور، تضمنت أسلحة وذخائر، ومواد غذائية وطبية، كما شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية، على مواقع المليشيا بجبل الشنفي غرب العبيسة في المديرية.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام، تشهد عدد من المناطق في محافظة حجة معارك عنيفة بين الجيش الحكومي مسنودًا بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.