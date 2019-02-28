"الزواج الأبيض" يتفاقم فى إيران وخامنئى يتدخل ويعتبرها مؤامرة الأعداء

انتقد المرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامنئى ما أصبح يعرف فى طهران بظاهرة "الزواج الأبيض"، وهو أن يعيش الشباب والفتيات حياة مشتركة دون زواج، معتبرا أنها إحدى مخططات أعداء بلاده لهدم الأسرة.

وقال خامنئى فى كلمته أمام منشدين إيرانيين، أن "الزواج الأبيض"من أحط أنواع الحياة الزوجية وأخسها ".

ووصف مرشد إيران الظاهرة التى انتقدها العديد من المسئولين بأنها جاءت للقضاء على الأسرة الترويج للشهوات والقضاء على الحياء والعفة معتبرا أنها اليوم إحدى مخططات العدو.

وقال خامنئى "قرر أعداء الإنسانية من تيار الرأسمالية والصهيونية منذ قرابة المائة عام على القضاء على الأسرة بين البشر".

وكان عدد من المسئولين الإيرانيين قد انتقدوا انتشار هذه الظاهرة السنوات الأخيرة فى طهران، كما أدرجت الحكومة على جدول أعمالها للتصدى لها.

وأشارت مواقع إلكترونية إيرانية إلى انتشار عيش الفتيات والشباب حياة مشتركة تحت سقف واحد دون زواج خلال السنوات الأخيرة لأسباب منها الغلاء المعيشى وعدم تمكن الشباب من توفير متطلبات الزواج وتكوين الأسرة.

وفى 2014 أمر مكتب الزعيم الأعلى على خامنئى المسئولين بشن حملة ضد من يعيشون معا خارج رباط الزواج، وانتقد رجال دين محافظون ذلك بوصفه "زواجا مشئوما" يخالف تعاليم الشريعة.

وألقى مسئولون فى وزارة الشباب والرياضة اللوم على وسائل الإعلام فى إثارة الاهتمام بالزواج الأبيض، وحذر مكتب المرشد الأعلى من ظاهرة تعايش الزوجين لفترة غير محددة، فى بيت واحد دون عقد زواج شرعى بينهما.