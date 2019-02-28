شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيان: الاتحاد الأوروبي يتجه إلى عدم إقرار قائمة غسيل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن حكومات بالاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله اليوم (الخميس).

وأضاف الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع اليوم الخميس، مما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.