شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله آل ثاني: منازل الأسرة الحاكمة تتعرض للدهم والتفتيش من نظام الحمدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
أكد الشيخ عبدالله آل ثاني، أن عددا كبيرا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر تعرضت منازلهم للدهم والتفتيش من قِبل عناصر الأمن الداخلي والقوات الخاصة «الأخويا»، للبحث عن وثائق وملفات توضح هل لهم أحقية في الحكم أم لا، وهل هم من سلالة حكم أم لا.
وقال الشيخ عبدالله آل ثاني في لقاء مع قناة العربية: «هذا الشيء لا يرضي أحدا، فمن المعروف أن جميع الأسرة الحاكمة في قطر هم من سلالة حكم، وهذا لا يخفى على أحد».
وأوضح آل ثاني أن عددا كبيرا من الأسرة الحاكمة في قطر ممنوعون من السفر، لافتاً إلى أن من يستطيع منهم مغادرة البلاد يقوم بالتواصل معهم معلناً تأييده لهم، لافتاً إلى أن نسبة التأييد للمعارضة القطرية في الداخل والخارج تتراوح ما بين 75 إلى 80 في المئة.
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