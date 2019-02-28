شكرا لقرائتكم خبر عن صور..السجينى ومحافظ وقيادات الجيزة يتفقدون أعمال تطوير محور صفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفقد المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الصيانة والتطوير بمحور صفط اللبن ومتابعة تنفيذ رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري، وذلك فى ضوء متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية.

وجاءت الزيارة بحضور النائب محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإدارة المحلية، وبحضور الدكتور اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء علاء متولي ، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء محمد رأفت، السكرتير العام لمحافظ الجيزة، واللواء جمال الحسيني رئيس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى مدير مديرية الطرق والكباري بالجيزة، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ورئيس حى بولاق الدكرور، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن أهمية تنفيذ رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري، وتأهيل منزل ومطلع شارع عبد الرحمن هريدي (المصرف سابقاً) بعد موافقة وزير النقل على طلب النائب محمد الحسينى، وبشأن أعمال الصيانة والحماية لمحور الجامعة صفط اللبن.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على الطبيعة، فيما يخص دعم وصيانة وتطوير محور صفط اللبن بعد تكرار الحوادث الخاصة به، وتوصية اللجنة بشأن رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى والذى سيساهم فى تقليل الكثافة على الطريق الدائرى.

وأضاف "السجينى"، أن العمل يسير بشكل جيد فى محور صفط اللبن وتم تركيب المصدات الصوتية "عيون القطن"، وتم تركيب المصدات الخرسانية التى كان يسبب عدم وجودها وقوع الحوادث، وتأتى الزيارة من باب متابعة البرلمان للتوصيات الخاصة بما يمس أرواح المواطنين.

وتابع السجينى قائلا : "الزيارة أسفرت عن أن قطاع الجيزة بالكامل على يمين ويسار الدائرى يحتاج إعادة نظر من الحكومة وتفكير بجدية فى استكمال هذا القطاع ليتضمن ليس فقط بولاق ولكن قطاع الجيزة بالكامل، وتم الاتفاق على عقد جلسة لدراسة هذا الأمر بحضور كل القيادات المسئولة على جميع المستويات، فبعد التنفيذ سيخفف كثيرا الضغط على الطريق الدائرى".

من جانبه، وجه النائب محمد الحسينى، الشكر لرئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، على الزيارة وحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع فى رصف طريق الخدمة وصيانة محور صفط اللبن، والذى سيخفف كثيرا عن المواطنين، وفى إطار حرص اللجنة على الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف "الحسينى"، أن رئيس لجنة الإدارة يتمسك بضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال والمتابعة على الطبيعة، قائلا: "دا شغل على الأرض بجد، وتحياتي وتقديري لكل من يعمل لصالح الوطن والمواطن ".



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (6)



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (7)



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (8)



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (9)



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (10)



أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر (11)