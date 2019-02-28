أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، تعميما يتعلق بوجوب اتباع الاصول القانونية عند تنفيذ اعمال حفريات على الطرقات العامة وبراحاتها. وطلبت الى جميع المحافظين، الايعاز الى كل البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالتشدد في تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بوجوب الاستحصال على الترخيص بالحفر من المرجع المختص، والتقيد بالمواصفات الفنية اللازمة عند ردم اعمال الحفر، واعادة حال الطريق الى ما كانت عليه بالسرعة اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن تصدر تعميماً بتنظيم أشغال الحفر والتقيد بالمواصفات الفنية عند ردمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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