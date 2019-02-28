محمد سليمان: إقرار الدرجات ال 6 إنصاف للمعلمين من الحكومة ورئيسها

شكر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحكومة "إلى العمل" على إقرارها البند المتعلق بالدرجات الـ6 للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي، وشدد على أن "هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لإنصاف أهل العلم وتحسين الواقع التعليمي في لبنان"، مؤكدا ثقته بـ"حكومة إلى العمل ورئيسها سعد الحريري بالعمل لأجل الوطن والمواطن".

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