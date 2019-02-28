ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "للتوضيح ولمنع التأويل، فإنّ الحديث الّذي أدليت به إلى صحيفة "الجمهورية" هو الخط البياني للحزب وللمرحلة المقبلة، وأي تصريح آخر وإذا كان هناك من تصريح أو تصريحات أُخرى، فهي تعبّر عن مرحلة ولّت".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: الحديث الصحافي الذي أدليت به هو الخط البياني للحزب وللمرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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