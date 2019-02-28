"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر شباط: 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنّ "السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر شباط، هو: 385 ليرة لبنانية عن كلّ كيلواط ساعة".

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنّ "للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "هذه التعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأخضر (20 ليتر) لشهر شباط البالغ 17229 ل.ل.، وذلك بعد احتساب كامل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها"، مبيّنةً أنّ "معدّل ساعات القطع في المناطق اللبنانية كافّة بلغ 317 ساعة في شهر شباط 2019، خارج مدينة بيروت الّتي تنقطع فيها الكهرباء حاليًّا 4.5 ساعات يوميًّا".

كما ركّزت على أنّ "هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر".

وذكرت أنّه "تُضاف نسبة 10 بالمئة على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة"، معلنةً "أنّها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شباط 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".