لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال برقية عزاء بعثها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث القطار، إلى أنّ "لبنان يشاطركم حزنكم ويؤكّد تضامنه معكم في محنتكم".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون أبرق إلى السيسي معزيا: لبنان يشاطركم حزنكم ويؤكد تضامنه معكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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