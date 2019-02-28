مجهولون سرقوا كابلات كهرباء في المنية

أقدم مجهولون على سرقة كابلات نحاس كهربائية من محطة تحويل أعمدة التيار الكهربائي في منطقة الأوتوستراد الجديد في المنية. وقدرت المسروقات بحوالي عشرة أمتار من الكابلات، ورجحت معلومات أن السرقة تمت بعد فصل التيار الكهربائي عن محطات التحويل. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة لمعرفة هوية الفاعلين لتوقيفهم.

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