الفرزلي: بري حدد موعد الجلسة المزدوجة الإنتخابية والتشريعية في 6 و 7 آذار

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ان رئيس المجلس نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس للبحث في مواضيع متعددة وفي مقدمها درس تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتخذ قرار بهذا الشان"، مشيراً الى انه "سيقوم بادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستنعقد قريباً. كما تم درس جدول اعمال للمشاريع واقتراحات القوانين المنجزة ، وابلغ رئيس المجلس موعد الجلسة نهار الاربعاء والخميس في 6 و 7 آذار المقبل على ان تكون جلسات اللجان المشتركة بعد ان نقل مجلس الوزراء موعد اجتماعه من الاربعاء الى الخميس وان تكون جلسات اللجان النيابية المشتركة نهار الاربعاء دائماً في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبالتالي كان هذا هو جدول الاعمال الذي تفضل به دولة الرئيس ودعا هيئة مكتب المجلس من اجله واتخذت القرارات المناسبة بهذا الشان".

وكان بري استقبل ظهرا في عين التينة وفداً برلمانياً نروجياً برئاسة النائب السيدة كارين اندرسن والسفيرة النروجية في لبنان لين ليند، ودار الحديث حول التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في لبنان والمنطقة.

ثم استقبل رئيس مجلس النواب الفيليبيني السابق خوسيه دي فينسيا ووفدا من رجال الاعمال اللبنانيين والصينيين ،وجرى عرض التعاون في المجالات الانمائية والاستثمار.

من جهة اخرى ابرق بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزياً بضحايا كارثة القطار ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .

كما بعث ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال .