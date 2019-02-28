لفت وزير المال علي حسن خليل، إلى "أنّنا قرّرنا اليوم إعطاء الست درجات للأساتذة المتمرنين في كلية التربية، وحسم الجدل في هذا الملف".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نبارك لهم صدور مرسوم تعيينهم أساتذة أصيلين، وسنباشر في الإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: نبارك للأساتذة المتمرنين تعيينهم وسنباشر بالإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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