خليل: نبارك للأساتذة المتمرنين تعيينهم وسنباشر بالإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم

لفت وزير المال علي حسن خليل، إلى "أنّنا قرّرنا اليوم إعطاء الست درجات للأساتذة المتمرنين في كلية التربية، وحسم الجدل في هذا الملف".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نبارك لهم صدور مرسوم تعيينهم أساتذة أصيلين، وسنباشر في الإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم".