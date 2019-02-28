اللواء عثمان استقبل وفداً من الشرطة الاسترالية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، وفداً من الشرطة الاسترالية ضم: نائب مفوض الشرطة الاسترالية ومديرها الوطني في شؤون الامن القومي السيدة Leanne Close، ومساعد مفوض شرطة كوينزلاند السيد Peter Fleming، ومنسقة رابطة الشعوب البريطانية لمكافحة الإرهاب السيدة Linda Geddes، وقائد الشرطة الفدرالية الاسترالية ومديرها في شؤون مكافحة الإرهاب السيدة Linda Champion، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تطوير التعاون بين الطرفين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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