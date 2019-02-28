السفير الفلسطيني يلتقي السفير الالماني ويبحثان القضية الفلسطينية

التقى السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور سفير المانيا في لبنان جورج بيرغلين. وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية بشكل عام واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسبل تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية الصعبة، وضرورة استمرار الدول المانحة بتقديم الاموال اللازمة للاونروا كي تستطيع الاستمرار في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ابناء شعبنا اللاجئ، والعمل على استكمال التمويل لانهاء ما تبقى من اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

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