كرم: القرارات القضائية السياسية لن تغير تاريخنا وتاريخ LBC

لفت أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم الى "أننا مقاومة كنا وlbc المقاومة معنا، ومقاومة سنبقى وستعود lbc لتقاوم معنا، القرارات القضائية السياسية لن تغير تاريخنا وتاريخ lbc".

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