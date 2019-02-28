النشرة: انزلاق سيارة بسبب الأمطار على طريق عام حاصبيا واصطدامها بشجرة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "غزارة الأمطار وزخات البرد الّتي تساقطت قبل قليل في منطقة حاصبيا، أدّت إلى انزلاق سيارة نوع "رابيد" على طريق عام حاصبيا- عين قنيا، واصطدامها بشجرة كينيا، على جانب الطريق"، مبيّنًا أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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