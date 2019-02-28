ولي عهد أبوظبي ورئيسة سنغافورة بحثا بعلاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنّ "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الّذي وصل إلى سنغافورة ضمن جولته الآسيوية، التقى رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب".
وبيّنت أنّهما "بحثا بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات تنميتها بما يحقّق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا الّتي تهمّ البلدينوالتطورات الإقليمية والدولية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".
في هذا الإطار، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "تمّ توقيع إعلان شراكة شاملة، يعزّز التعاون بين بلدين متميزين في تجربتهما التنموية".
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