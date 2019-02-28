الحكومة الفلسطينية أعادت أموال الضرائب الفلسطينية الى الجانب الاسرائيلي

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، ان الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أعادت أموال الضرائب الفلسطينية الى الجانب الاسرائيلي لأنه حسم جزءاً منها. وذكر المحمود لوكالة فرانس برس ان "رئيس الوزراء أعلن ان الحكومة أعادت أموال المقاصة التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية بسبب خصم جزء منها وهو مستحقات أسر الشهداء والأسرى والجرحى". وكان الحمد الله قد أعلن "ان القيادة رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيقل منها" أي ما قيمته تقريباً 11 مليون دولار.

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