"حماس": لمحاسبة إسرائيل بعد تحقيق أممي أكد ارتكابها جرائم حرب ضد الإنسانية

لفت القيادي في "حركة حماس" باسم نعيم، إلى أنّ "حماس" ترحّب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة الّذي أشار إلى أنّ جنود إسرائيل ربّما ارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانية في ردّهم على الاحتجاجات في غزة".

وركّز في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، على أنّ "رغم كلّ العقبات الّتي قام بها الاحتلال لوقف عمل اللجنة، إلّا أنّ الأمم المتحدة تمكّنت من التواصل مع جميع المواطنين والمسؤولين المعنيّين، وخرجت بتقرير مهم، وندعو إلى الأخذ بالتوصيات في التقرير واستكمال الإجراءات ضدّ مجرمي الاحتلال".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته"، مبيّنًا أنّ "التقرير يؤكّد أنّ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب واضحة ضدّ المتظاهرين السلميين".