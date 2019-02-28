أكد السفير الأميركي في مجلس الأمن جوناثان كوهين "أننا ندعم تشكيل لجنة دستورية للحل بسوريا تمثل كل الأطياف"، مشيراً إلى "أننا ندعم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون للحل السياسي عبر بيئة أمنية مستقرة".
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، أوضح كوهين "أننا ندعو النظام لاحترام القرار 2254 ووقف نار شامل"، مشدداً على أنه "لا يمكن استهداف المدنيين تحت شعار محاربة الإرهاب بسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أميركا بمجلس الأمن: لا يمكن استهداف المدنيين تحت شعار محاربة الإرهاب بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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