المركزي: 174 مليار جنيه زيادة بالسيولة المحلية في البنوك خلال 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن السیولة المحلیة بالجهاز المصرفي شهدت زيادة بقيمة 174.4 ملیار جنیه خلال الفترة من یولیو إلى دیسمبر الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن فبراير، والصادر اليوم الخميس، سجل إجمالي السيولة المحلية بالجهاز المصرفي 3628.7 ملیار جنیه في نھایة شھر دیسمبر 2018 مقابل 3454.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وزادت السيولة المحلية خلال ديسمبر بنحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة بنهاية نوفمبر الذي سجلت فيه السيولة المحلية 3581.6 مليار جنيه.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفي خلال نفس الفترة، وكذلك لتراجع صافي الأصول الأجنبیة لدی البنوك من جھة أخرى.

وارتفعت صافي الأصول المحلیة لدي الجھاز المصرفي بقيمة 356.5 ملیار جنيه خلال الفترة من یولیو إلى دیسمبر الماضي، وذلك بسبب زیادة الائتمان المحلي بنحو 356 ملیار جنیه خلال نفس الفترة.

وجاءت الزیادة في الائتمان المحلي كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بقيمة 291.1 ملیار جنيه، وكذلك المطلوبات من القطاع العائلي بنحو 31.3 ملیار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 27.1 ملیار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 6.5 ملیار جنيه .

بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 182.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 122.5 مليار جنيه، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 59.6 مليار جنيه.