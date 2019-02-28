محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب
أغلق حي أول وثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، 11 "كافيتريا" و"مقهى" غير مرخص في مناطق "سعد زغلول – التحرير – الأمن الغذائي"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر غلق "الكافيتريات" والمقاهي غير المرخصة، والمخالفة للاشتراطات المطلوبة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر المحافظ.. إغلاق المقاهي غير المرخصة في مدينة "الزقازيق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.