بأمر المحافظ.. إغلاق المقاهي غير المرخصة في مدينة "الزقازيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أغلق حي أول وثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، 11 "كافيتريا" و"مقهى" غير مرخص في مناطق "سعد زغلول – التحرير – الأمن الغذائي"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر غلق "الكافيتريات" والمقاهي غير المرخصة، والمخالفة للاشتراطات المطلوبة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.