رئيس الوزراء يتابع أعمال حل مشاكل مستثمري مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات في العديد من القطـاعات، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الرئيـس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على تذليل أي معوقات تواجه مستثمري مطروح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم الخميس، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح، وذلك بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ومسئولي عدد من الجهات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع للجنة بهدف التعرف المباشر على المشكلات التي تواجه مستثمري المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات، بما يسهم في إعطاء رسالة إيجابية للمستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وبما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للقرارات والإجراءات التنفيذية التي تصدر عن اجتماعات اللجنة المشكلة التي تتولى حصر وتصنيف المشكلات التي تواجه مستثمري مطروح، وذلك تمهيداً للوصول لحلول واضحة بشأنها، بما يضمن دفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن عدد الحالات التي يتم التعامل معها من قبل اللجنة المشكلة لبحث مشكلات مستثمري محافظة مطروح، قد وصلت إلى 295 حالة، منها 54 حالة سيتم حلها فور اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن المحافظة، وهو ما كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ما يتم إجراؤه من تسويات وتحرير لعدد من العقود مع المستثمرين، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وهو ما يتيح حصول الدولة على مستحقاتها المالية قبل المستثمرين، وفى الوقت نفسه استكمال المستثمرين لمشروعاتهم التنموية.