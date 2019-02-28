صورة جديدة لصلاح تُثير غضب رواد ​مواقع التواصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أثارت الصورة التي نشرها محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، غضب بعض رواد مواقع التواصل.
ونشر صلاح صورته الشخصية وظهر مبتسمًا، في الوقت الذي انتقادها رواد السوشيال ميديا، خاصة أنها تتزامن مع حادث "محطة مصر"، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 40 أخرين.
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