استدعاء فينيسيوس جونيور إلى تشكيلة البرازيل للمرة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعى مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الشاب فينيسيوس جونيور، للمرة الأولى إلى تشكيلة فريقه المدعوة لمواجهة بنما وتشيكيا في مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا)، التي تستضيفها بلاده وتنطلق في 14 حزيران/ يونيو المقبل.

ويتألق فينيسيوس (18 عاما) بشكل لافت في صفوف فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم، حيث فرض نفسه في التشكيلة الأساسية على حساب لاعبين أكثر خبرة منه على الجبهة اليسرى، التي يشغلها أمثال إيسكو والويلزي غاريث بايل وماركوس أسينسيو.

ويغيب عن التشكيلة نجم الفريق مهاجم باريس سان جرمان المصاب في مشط القدم، نيمار، لكنها شهدت عودة زميله في فريق العاصمة الفرنسية داني ألفيش، بعد غياب عدة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة، أبعدته عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وشهدت التشكيلة أيضا عودة لاعب وست هام الإنجليزي، فيليبي أندرسون، للمرة الأولى منذ عام 2015.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 آذار/ مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تواجه تشيكيا في براغ في 26 من الشهر ذاته.

التشكيلة التي استدعاها المدرب البرازيلي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون (بالميراس)

الدفاع: أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، دانيال ألفيش وماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، دانيلو (مانشستر سيتي)، أيدير ميليتاو (بورتو البرتغالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماركينيوس (سان جرمان)، ميراندا (إنترميلان الإيطالي)

الوسط: ألن (نابولي الإيطالي)، أرتور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فابينيو (ليفربول)، فيليبي أندرسون (وست هام الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)

الهجوم: إيفرتون (غريميو)، روبرتو فيرمينيو (ليفربول)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).