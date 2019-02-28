القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف، سيجري جولة رسمية مطلع الشهر المقبل تشمل بعض الدول الخليجية، لبحث الشأن السوري، والحرب في اليمن، والملف الليبي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيزور في الفترة الممتدة بين 3 و7 آذار/ مارس المقبل، كلا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.
وأضافت أن "هدف الزيارة هو إجراء لقاءات ومباحثات مع زعماء هذه الدول".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "لافروف سيبحث خلال لقاءاته الوضع في اليمن وسورية وليبيا، إضافة إلى التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية".
وفي سياق متصل، بحث لافروف مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، "الملف" السوري، وذلك في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر أن الجانبين تناولا الملف السوري، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة خليجية للافروف لبحث الأوضاع فى اليمن وسورية وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.