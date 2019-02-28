جولة خليجية للافروف لبحث الأوضاع فى اليمن وسورية وليبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف، سيجري جولة رسمية مطلع الشهر المقبل تشمل بعض الدول الخليجية، لبحث الشأن السوري، والحرب في اليمن، والملف الليبي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيزور في الفترة الممتدة بين 3 و7 آذار/ مارس المقبل، كلا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضافت أن "هدف الزيارة هو إجراء لقاءات ومباحثات مع زعماء هذه الدول".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "لافروف سيبحث خلال لقاءاته الوضع في اليمن وسورية وليبيا، إضافة إلى التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية".

وفي سياق متصل، بحث لافروف مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، "الملف" السوري، وذلك في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن الجانبين تناولا الملف السوري، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.