دعوات أممية تحث الهند وباكستان على إنهاء الصراع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أمله في أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان بعد اشتباكات بينهما عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال ترامب إن لديه بعض الأخبار "المعقولة" من الهند وباكستان لكنه لم يخض في التفاصيل.

حثت قوى عالمية، اليوم الخميس، على ضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب ضربات جوية متبادلة هذا الأسبوع بعد تفجير سيارة ملغومة قتل 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير يوم 14 شباط/ فبراير شباط.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن أمله في أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان بعد اشتباكات بينهما عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال ترامب إن لديه بعض الأخبار "المعقولة" من الهند وباكستان لكنه لم يخض في التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه تحدث مع الزعيمين الهندي والباكستاني وسط التوترات بين البلدين وحثهما على تجنب "أي تحرك من شأنه تصعيد الخطر وزيادته بشدة".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده ستطلق، يوم الجمعة، سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع، وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

وقال خان أمام البرلمان في إسلام أباد يوم الخميس "سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام".