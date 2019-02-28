انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تفرج عن 4 مختطفين فلسطينيين وتشترط تكتماً إعلامياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 05:58 مساءً - أكدت مصادر صحفية لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن مصر أفرجت عن المختطفين الأربعة الذين احتجزتهم قبل 4 أعوام، وهم في طريقهم إلى قطاع غزة الآن.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، إن جهات فلسطينية تنتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تسلّمت المختطفين من داخل مصر، وتوجّهت بهم إلى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن مصر اشترطت التكتّم على الموضوع إعلامياً، وهو ما يفسّر حالة عدم تأكيد الخبر من مصادر رسمية من حركة "حماس" التي ينتمي إليها الأشخاص الأربعة.

والمختطفون هم؛ حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة. وغابت أخبارهم بعد أن جرى اختطافهم من قبل مسلّحين مصريين، في تاريخ 19 أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري.

وفي السياق ذاته أكد مصدر من عائلة المختطف زنون لـ"الخليج 365"، أن وفداً من العائلة توجّه إلى معبر رفح لاستقبال ابنهم، بعد 4 سنوات من الاختفاء في مصر.

ولفت المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته لدواعٍ أمنية، إلى أن "جهة رسمية أخذت وفداً من العائلة إلى معبر رفح لاستقبال ابننا، واشترطت 4 أشخاص فقط"، وهو ما يدل فيما يبدو على التزام "حماس" بالشرط المصري.