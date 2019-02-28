حجور اليمنية.. التحالف ينفذ رابع عملية إنزال والحوثيون يفجرون 13 منزلا

نفذت قوات التحالف العربي، الخميس، رابع عملية إنزال لدعم قبائل حجور اليمنية بالمعدات القتالية والمواد الغذائية، بينما تواصلت جرائم الإرهاب الحوثية بتفجير 13 منزلا للمدنيين شمال شرق محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وذكر مصدر قبلي لـ"العين الإخبارية"، أن التحالف نفذ عملية إنزال جوي إلى قبائل حجور في وقت مبكر، وتضمنت معدات قتالية عسكرية ومواد غذائية، وذلك في أعقاب الحصار الحوثي المفروض على الأهالي منذ 40 يوما.

وأوضح أن التحالف أنزل أيضا شحنة من الأدوية والعلاجات الظرورية كمساعدات طبية لمستشفى"كشر" الميداني بهدف إنقاذ جرحى القصف العشوائي من المدنيين والمصابين من أبطال المقاومة الشعبية.

من ناحية أخرى، أقدمت المليشيا على اقتحام إحدى قرى منطقة "النامرة" في حجور شمال غرب عزلة "العبيسة" في مديرية كشر بمحافظة حجة، وقامت بتفجير ونسف ما لا يقل عن 13 منزلا من منازل بني "جبهان" و"بني الجشيبي".

ودانت حقوق الإنسان اليمنية، الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في "النامرة"، مشيرة إلى أنها جرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت، في بيان، إن مليشيا الحوثي الإرهابية فجرت ونسفت منذ انقلابها 2014، أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم المحافظات اليمنية.

وأوضحت أن جرائم التفجير تأتي مع استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيا على قرى وعزل مديريات حجور منذ أكثر من 40 يوما في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي، ما نتج عنه ضحايا جسيمة في الأرواح والممتلكات وسقط إثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيهم بشكل ممنهج، والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدام الإرهاب كسياسة في تركيع السكان والانتقام من الخصوم.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى الضغط بكل الوسائل على المليشيا الانقلابية وإجبارها على التوقف عن استهداف المدنيين وفك الحصار عن حجور، مستغربة صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي ينفذها الحوثيون بدعم من نظام طهران.