مثل هذا اليوم.. اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم

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في مثل هذا اليوم 26 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1870: السلطان العثماني عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية. في عام 1922: المملكة المتحدة تصدر تصريح عرف باسم تصريح 28 فبراير قبلت فيه باستقلال مصر، وقد قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبد الخالق ثروت بهذا التصريح. في عام 1986: اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.

في عام 2005: تفجير إرهابي في مدينة الحلة العراقية أدى إلى مقتل وإصابة 300 شخص نفذه أنتحاري أردني الجنسية.في عام 1901: ولد لينوس باولنغ، عالم كيمياء كمية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1954 وجائزة نوبل للسلام عام 1962.في عام 1915: ولد بيتر مدور، طبيب بريطاني من أصل لبناني حاصل على جائزة نوبل

في عام 2005: تفجير إرهابي في مدينة الحلة العراقية أدى إلى مقتل وإصابة 300 شخص نفذه أنتحاري أردني الجنسية. في عام 1901: ولد لينوس باولنغ، عالم كيمياء كمية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1954 وجائزة نوبل للسلام عام 1962. في عام 1915: ولد بيتر مدور، طبيب بريطاني من أصل لبناني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1960. في عام 1948: ولد ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي وعالم فيزياء حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997. في عام 1954: ولدت عائشة الكيلاني، ممثلة مصرية. في عام 1936: وفاة شارل نيكول، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928. في عام 1952: وفاة عزيزة أمير، ممثلة مصرية. في عام 2006: وفاة أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959. في عام 2011: وفاة رأفت فهيم، ممثل مصري.

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