بومبيو يحث على خفض التوترات بين الهند وباكستان

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إنه تحدث مع الزعيمين الهندي والباكستاني وسط التوترات بين البلدين وحثهما على تجنب "أي تحرك من شأنه تصعيد الخطر وزيادته بشدة".
وتبادلت الهند وباكستان توجيه ضربات جوية لبعضهما بعد تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قتل 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير يوم 14 فبراير شباط.
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