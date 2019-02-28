الان تتابع وزير الطاقة الأمريكي يكشف عن مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: قال وزير الطاقة الأمريكي إن هناك مشروع قانون، يسمح لإدارة ترامب بمقاضاة أوبك، بسبب تخفيضات الإنتاج. وأضاف دان برويليت، اليوم الخميس، أن التخفيض “قد يكون له عواقب غير مقصودة، وربما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف”.

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