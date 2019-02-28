بن زايد يجري اتصالاً بحكومتي الهند وباكستان ودعاهم لتغليب لغة الحوار

أجرى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي اليوم الخميس اتصالين هاتفيين برئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان.

واطلع محمد بن زايد آل نهيان من رئيسي وزراء باكستان والهند على التطورات الأخيرة على الساحة الهندية- الباكستانية، مؤكدا أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين الصديقين، وتغليب لغة الحوار والتواصل.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين، مشيراً إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما.

وشدد على حرص دولة الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية-الباكستانية الثنائية، وثقته الكبيرة بالقيادتين الباكستانية والهندية على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال الأيام الماضية.