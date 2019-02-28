ناشطون يعبرون عن غضبهم من موقف قطر في مؤتمر المانحين

عبّر نشطاء يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من موقف دولة قطر في مؤتمر المانحين الثالث لدعم اليمن.

وعلق اليمنيون على الموقف القطري بمطالبتهم أن تتوقف الدوحة عن التحريض على بلادهم.

وفي وقت تُزايد قطر بشأن الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني، اقتصرت مساهمتها في مؤتمر المانحين على 27 مليون دولار فقط، فين حين ساهمت السعودية والإمارات والكويت بـ 1.2 مليار دولار لمساعدة اليمنيين.

وقارن الناشطون بين ما قدمته قطر في مؤتمر المانحين، وما تقدمه من دعم مالي كبير لأذرعها الإعلامية.

وقال النشطاء إن ما تقدمه الدوحة للقنوات الفضائية التابعة للإخوانية توكل كرمان سنوياً يتجاوز 150 مليون دولار، وكل هذه القنوات تبث من تركيا وتعمل على التحريض وبث السموم بين فئات الشعب اليمني.

وتزامنت الحملة ضد قطر مع استهجان لموقف الدوحة التي رفضت منح حق اللجوء لمواطن يمني مطلوب لدى مليشيات الحوثي الإيرانية، بينما تمنح الدوحة مئات الإرهابيين الحماية وتوفر لهم كافة المستلزمات على أراضيها.