واشنطن تؤكد تواصلها الدائم مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين لتجنب خطر التصعيد.

وذكر بمومبيوا فيما يتعلق بالازمة الفانزويلا أن واشنطن لا تزال تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي، معربا عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة.

وحول الأزمة الكورية أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن زعيم كوريا الشمالية كرر استعداده الكامل لنزع السلاح النووي وأنه لن يجري أي تجارب نووية.