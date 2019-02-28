أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر بين البلدين لتجنب خطر التصعيد.
وذكر بمومبيوا فيما يتعلق بالازمة الفانزويلا أن واشنطن لا تزال تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي، معربا عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة.
وحول الأزمة الكورية أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن زعيم كوريا الشمالية كرر استعداده الكامل لنزع السلاح النووي وأنه لن يجري أي تجارب نووية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد تواصلها الدائم مع الهند وباكستان لتخفيف التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.