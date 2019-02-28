شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسي يستقبل الغانم في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد اليوم (الخميس)، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق، على رأس وفد برلماني رفيع تستغرق يومًا واحدًا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية عمومًا والبرلمانية بشكل خاص إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يجري الغانم في وقت لاحق من اليوم مباحثات مع المسؤولين العراقيين وممثلي الكتل السياسية العراقية تتناول محاور مماثلة.